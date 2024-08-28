48歲香港大眼歌手曾被大S試圖撮合「與一女星拍拖」竟藉星座拒愛

陳曉東近來為宣傳台北演唱會，上小S主持的《小姐不熙娣》節目，兩人聊到當年大S曾想撮合他與小S交往，讓小S很驚訝，不過陳曉東的回答，讓小S直呼「客套」。



陳曉東透露以前與大S拍戲時，大S就曾私底下向他推薦小S：「我妹妹沒有男朋友，你要不要追一下她？」小S則完全不知情，忍不住追問：「然後你怎麼回答？」陳曉東當時回說：「我怕她不喜歡我。」

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小S聽了直呼：「你怕的不是這個吧，應該是心裡想說她不是我喜歡的類型。」陳曉東就解釋年輕的時候個性比較悶，那時小S看起來很活潑機靈，覺得對方不會喜歡他這種，小S則認為他太客套，接著又追問；「如果當時大S沒有男朋友，你會追她嗎？」陳曉東則稱兩人星座不合適，派翠克忍不住笑稱：「用星座來擋，也不知道怎麼接。」

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