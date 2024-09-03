NONO否認7宗罪「更多涉嫌強姦過程曝光」得逞後竟說：叫得那麼慘…

台灣藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地方法院昨開庭審理一個多小時，其中2名被害女子曾畫出NONO家中的樓中樓格局圖，顯示確實到過家中且熟悉環境，NONO仍延續偵查中供詞，全盤否認犯罪，辯稱不認識這些女子，庭後不發一語，搭上保母車離開。



士林地院審理NONO案，共計有6名被害人、7條罪名，包含3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪嫌。昨二度開庭，NONO持續全盤否認犯行，辯稱不認識被害女子。本案交友軟體認識的被害人，2008年遭NONO稱在外用餐恐被狗仔偷拍，隨後被載至住處，遭扯下絲襪親耳、磨蹭，幸好「接電話」逃離。2010年間，NONO涉用臉書好友功能，約女子吃飯後騙到家中，命令去洗澡，違背女子意願脫褲性侵得逞。

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法官昨開庭提示證據，也勘驗相關影片，NONO涉用雷同手法犯罪，2名曾到其住家的被害女子，已畫出住處的樓中樓格局圖，且正確率極高，顯示被害女子認識NONO，甚至夠熟悉家中環境。NONO昨出庭前後，面對媒體均不發一語，法官開庭約1小時後，無語搭車離開。

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檢方昨年5月17日偵結起訴，認定NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反女子意願妨害性自主。

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其中檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

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