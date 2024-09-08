女星被男友要求「三人行」竟未拒 一男兩女試做兩件事後不歡而散
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星Apple（黃暐婷）、潘嘉麗日前上中天綜合台《小明星大跟班》，討論被劈腿的經歷。Apple透露自己很容易對另一半心軟：「我在他家床底下發現開過的保險套包裝紙，我拿去問他，他一直說沒有，結果我看他的對話紀錄，他找了一個女生去他家，那個女生還說『我有點內疚』，原來她自己也有男友。」但男方還是堅持只是和朋友純聊天：「他下跪大哭，說會跟對方斷絕聯絡，我就原諒他，只是隔沒半年，那個女生又出現了。」
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潘嘉麗則分享，曾交往愛情觀有偏差的男友：「他載我到住宅區，突然有人開車門，那個女生看到我也嚇到，但還是乖乖上車，後來他說『我希望我們3個可以在一起，妳沒試過，怎麼知道不可以』，我傻眼。」
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此話一出，全場來賓震驚到不知該如何接話，潘嘉麗接著說：「我們還真的有一起去吃飯、看電影，因為我覺得我可能可以打贏這場仗，但他試圖想要牽兩個人，我真的受不了，就說『我不奉陪，你們玩你們的』。」
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