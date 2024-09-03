淡出女星嫁香港豪門定居7年決心返台　否認感情生變揭離港原因

48歲女星廖家儀，2009年嫁香港太古汽車集團總裁陳世傑，婚後育有2子1女，本來全家定居香港已7年，日前廖家儀出席「風霈國際傳媒媒體招待會」，透露2週前已舉家搬返台灣，竟還被外界質疑「妳跟妳老公一定有代誌（事情）」，廖家儀無奈破傳聞強調和老公感情很好，直呼：「不要再說我家有事」並揭露返台原因。



廖家儀表示，為了孩子教育決定返台定居，老公職務沒有變動，只是工作調度，現在台灣的公司上班，但老公實際頭銜她也不清楚。他們之前搬家，一家5口行李共183箱，這次返台行李暴增竟高達255箱，相當驚人！

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廖家儀小學五年級和小一跟小三的3個孩子目前就讀國際學校，廖家儀嘆台灣、香港學費一樣貴，算一算3人一年學費應要上千萬（台幣、下同）？廖家儀未否認，只說反正都是叫老公付。她倒是對台灣菜價比較有感，之前媽媽買蔥蒜花了450塊，讓她嚇到，「就覺得台灣沒有比較便宜，可能那時候颱風剛過、比較貴」。

廖家儀婚後淡出演藝圈，近期返台有上通告，也有拍戲意願，但她忍不住想澄清，之前被外界猜測是婚變，甚至連去宮廟，都被廟公直斷婚姻出問題，「他問我老公在哪，妳跟妳老公一定有代誌（事情），我就一直說沒有」，她事後決定再也不要去那間廟了，並無奈自己和老公婚姻都很穩定。

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廖家儀過去與六月曾合作戲劇，對於六月和李易一直被傳婚變，廖家儀坦言和六月現在大概就是臉友關係，雖一直有保持聯絡，但約喝酒也約了7年，「我相信他們沒事」。

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