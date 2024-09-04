愷樂預產期曝光？難忍被「前朋友」瘋狂放流料 忽然自爆已生仔
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
愷樂本月1日宣布升格當媽喜訊，網友紛紛送上祝福，她依舊低調行事，反觀她的周遭友人很是高調，頻頻向外透露她的感情生活，稍早愷樂不再繼續忍氣吞聲，鄭重否認各種爆料，表示：「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？」
當愷樂透過社群分享小孩的吐舌超音波照後，陸續被爆料是女兒、下個月出生，讓愷樂相當不解且無奈，在Threads發文提到：「也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，不然大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。」她還說自己忙著照顧寶寶，嚴重睡眠不足，所以不會配合炒作，更打臉爆料友人「我先去照顧兒子了」。
【圖輯】點圖放大看更多愷樂照片👇👇👇
+30
愷樂聲明全文：
和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，不然大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。但很抱歉現階段的我照顧寶寶，連覺都沒時間睡，不會配合你😅我先去照顧兒子了。
【同場加映】何雁詩懷孕被讚「陀B陀得靚」 盤點圈中10位大肚靚媽（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
網絡熱議最想睇到邊個娛圈小三復出 她有望拍周星馳女足做星女郎愷樂懷孕生父竟是「他」？2023年一度傳離婚 做媽咪後會復出嗎？消失女星宣佈懷孕 陷醜聞後失蹤四年首揭近況 IG大曬超聲波照片舊男神43歲發福變中佬 IG曬19歲全盛時期照 被圈中好友留言恥笑16個名人超路人英文名 AK江𤒹生叫Sam、姜濤初代英文名意想不到「安心事件」已經5周年！盤點4位陷小三風波的女星「她」退出娛圈
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】