愷樂14年前被《康熙來了》神預言　批中只結一次婚連BB性別都講中

愷樂（簡愷樂）自捲入羅志祥感情風波後，神隱演藝圈4年，日前公布產子喜訊。後來有網友挖出，愷樂14年前在節目《康熙來了》曾說過「以後會嫁得不錯」，對比如今竟成了神預言。



愷樂2010年曾上節目《康熙來了》，主題為「跨世代女星來換衣囉」。主持人蔡康永提到，她曾因為另一半喜歡有肉的身材而狂吃，甚至胖到被經紀人警告，被蔡康永虧「妳就是為男人而活」，她也點頭不否認，小S接著追問，「如果很帥但是個花心大少可以嗎」，愷樂直言要看帥到什麼程度，臉夠帥就沒關係。

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之後到藝人抽籤換裝橋段時，蔡康永拿著愷樂的繩子說，「我怎麼覺得我看到蝴蝶未來人生的感覺？」愷樂連忙表示，「算命老師說我會嫁得還不錯」，小S好奇「（結婚）一次嗎」，愷樂回「一次，而且我會生男孩」。

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