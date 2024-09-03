愷樂懷孕生父竟是「他」？2023年一度傳離婚 做媽咪後會復出嗎？
撰文：聯合新聞網
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神隱4年的愷樂2日突久違的更新IG，貼出一張超聲波照，並寫下「Hello 9月」宣告懷孕，不過孩子的父親是誰，則沒有透露，友人則透露生父的身分。
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據「三立新聞網」報導，愷樂2020年就曾被爆出，透過好友小蜜桃姐姐（朱安禹）牽線，與一位上海醫生訂婚，這中間2023年則又傳出兩人已離婚，這次愷樂懷孕，友人就揭露孩子的爸就是那位上海醫生，兩人結婚後感情很穩定，沒有情變，現在升格當新手爸媽，未來愷樂也不可能再復出。
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