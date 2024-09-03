網絡熱議最想睇到邊個娛圈小三復出 她有望拍周星馳女足做星女郎
撰文：聯合新聞網
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40歲的愷樂（舊藝名蝴蝶姐姐）在2020年因捲入羅志祥跟周揚青的感情，出面道歉後便淡出演藝圈。昨（2）日她突然在社群平台曝光超聲波照，分享懷孕喜訊，外界紛紛猜測她是否要回歸演藝圈。事實上，日前有網民在網上發起投票活動，問網民們「愷樂、謝忻、采子」最想看到誰復出？答案出爐意外引發關注。
有網民日前在threads上發起投票活動，並列出演藝圈知名的第三者「愷樂、謝忻、采子」，詢問網民們最想看到哪位藝人復出。其中，愷樂獲得58%，第二名則是「謝忻（8%）」，而采子只得到了6%。
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此外，發起投票的網民則表示：「一直覺得最有資格再出來的應該是愷樂，雖然當初她在IG道歉因為一個『～』被罵沒誠意，但她至少敢承認啊，采子的部分真的就…謝忻也是有道歉。采子現在還能在演藝圈活得這麼好，甚至接跨年，愷樂真的要繼續神隱下去嗎…？」
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