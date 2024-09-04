女星「切12塊肉」患乳癌曾想放棄化療　女兒緊抱說出這一句頂硬上

朱芯儀昨（3）日出席2024全球大健康論壇，以對抗乳癌2年的經歷鼓舞病友，4月她回診發現胸腔有一片霧狀，看起來像原位癌的鈣化點，當下就決定自費做乳房攝影切片，她形容整個過程有點血腥，「我把胸部夾在機器當中，用珍奶吸管一般粗的機器真空戳進去，切12塊肉下來去化驗。」



6月回診之前，朱芯儀的心情反覆煎熬，她說：「那時候我滿沮喪的，我少吃甜食、少吃油炸，整個人都改造了，到底做了什麼會復發？」甚至有點賭氣地想放棄，「如果再（化療）1次，我真的完全受不了。」

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全家人跟著她一起等待結果，朱媽、朱弟陪她去醫院，老公衛斯理帶她看報告，她的3個小孩都大哭，尤其是女兒，抱著朱芯儀說：「妳怎麼可以放棄？」朱芯儀看著孩子年紀尚小，轉念：

我更應該要勇敢。 朱芯儀

所幸朱芯儀6月回診發現虛驚一場，當年治療乳癌右胸重建，整整小了1個罩杯，「我不可能一大一小嘛，所以左胸也有做縮胸手術，裡面就有疤痕組織。」推測是那個傷口看起來不像是乳房組織，才被懷疑是新的乳癌病灶，不過朱芯儀強調，「現在是半年追蹤1次。」抗癌之路仍不可掉以輕心。

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