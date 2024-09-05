大眼女星素顏竟靚過化妝？為拍古裝劇提前學習「古禮」花絮照爆紅

大陸女星迪麗熱巴曾主演「三生三世十里桃花」等多部戲劇打開知名度，擁有精緻臉蛋、纖細身材的她也是不少品牌的御用代言人，每每拍新的時尚畫報都會引來網友關注，最近她加入新劇《慕胥辭》劇組，工作室分享一系列側拍照，只見她在積極訓練時，樣貌素顏，卻比上妝更漂亮，瞬間引起熱烈討論，秒衝上熱搜。



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為了呈現劇中禮儀，迪麗熱巴特地與劇組一同認真學習古禮各種動作，而官方釋出花絮照，意外讓她的素顏真面目曝光，只見她穿著休閒T恤與牛仔褲、頭戴鴨舌帽的她，樣貌較為樸素，但也展現出精緻的膚質，讓網友直呼：

「漂亮得太過份了！」

「素顏竟然更好看！」



卻也有不少人認為應該不是真素顏，還是有略施脂粉。

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