女星嫁大馬富二代　圈中好友收紅色炸彈坦言唔畀禮金：她不缺錢吧

明道與王瀅出席服飾品牌活動，他長期在大陸發展，久未在台公開露面，一現身就是焦點，提到好友陳喬恩9月底將辦海外婚禮，被問是否收到紅色炸彈？他表示：「有被炸到」但是否出席，目前還得視工作行程而定，對於禮金包多少，他笑指陳喬恩：「她應該不缺錢吧」可能會以別的形式給予祝福。



明道4年前閃婚前女團KISS成員王婷萱，夫妻目前育有4歲兒子和9個月大的女兒，當初2 人沒拍婚紗也沒辦婚禮，很突然就宣布結婚生子，明道說，當初雖沒辦婚禮，但去年過年前補拍了婚紗照兼全家福，認為孩子還太小，短期內沒有補辦婚宴計畫，他說：「等小孩大一點吧，可能10年後吧，只要想到婚禮辦完還要回去幫小孩洗澡換尿布，就覺得很累」補充道：

我承諾，有辦婚禮的話，會跟大家說。

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被問到會不會先辦小孩婚禮？明道直接嚇歪：「不要嚇人！」

提到接到陳喬恩婚禮邀請，明道還原過程，笑指陳喬恩打電話第一句就是「阿明(台語)～有沒有空」，表示很早就接到邀請，但因現階段是工作旺季，目前還在商量行程，被問到紅包會包多少，他大笑說：

我相信喬恩不是很缺錢，我可能會用別的方式（祝福）。

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明道近幾年做直播帶貨，創下不少驚人成績，因工作忙碌，他鮮少返台，媽媽因車禍行動不便，家裡有外籍看護照護，他感慨媽媽和看護還比較親，就像在家裡，孩子只會找媽媽，他雖不管忙到多晚一定回家睡覺，孩子頂多問一句「爸比呢」，不會規定爸爸要早點回家，明道自嘲：

在家裡我是多餘的。

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