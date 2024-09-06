28歲激靚女星獲網民讚超似魔雪奇緣Elsa　向迪士尼自薦演真人版

從《思·裂》（Split）開始廣為人知的Anya Taylor-Joy（安雅泰萊采兒）近年開始大紅大紫，《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）到《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）都有出現她的名字，再加上那讓人難以遺忘的五官簡直特色十足。



然而隨著年齡漸長，身旁的朋友開始走向下一個人生階段，本人也在稍早公開向Disney（迪士尼）提出合作想演《魔雪奇緣》（Frozen）真人版「Elsa」一角。

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安雅泰萊采兒公開向迪士尼喊話想演《魔雪奇緣》真人版

Anya Taylor-Joy稍早和《VOGUE》首先表示，在參與《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）試鏡後，開始萌生演出其他音樂劇的念頭，並且坦白自己想演出《魔雪奇緣》真人版本「Elsa」一角；其二原因，也包含身旁的友人都已經組成家庭：「我認為《魔雪奇緣》超棒。從手中射出冰塊會非常有趣。而且，你會是每個孩子生日派對上的最愛。我所有的兄弟姐妹都已有孩子了，我很希望他們能說『我的阿姨是Elsa』。那一定會很棒！」

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雖然目前尚無法確定Disney是否會實現Anya Taylor-Joy的表演慾望，但遙想起本人曾有過頂著亮麗的金色長髮和淡藍色的針織上衣，被眾多網友誇讚神似「Elsa」，也許未來 Disney真會找她出演？各位不妨拭目以待。

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