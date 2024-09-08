56歲女星認30過後私處變鬆　產子後更覺緊緻度有強烈變化：往下搨

56歲伊能靜熱愛保養，更有許多網民向她討教秘訣，日前她在社群分享女人的「中年危機」，坦言年過30歲後，就會走上「鬆」的道路，更笑說像是臉、胸以及「私密花園」，更提醒網民盡早「防鬆垮」。



伊能靜近年來投入直播帶貨，除了賣起臉部保養品，也搶攻私密肌商機。她提到自己曾入圍第32屆金馬獎最佳女主角，當時大前輩蕭芳芳《女人四十》獲獎，但上台領獎前披肩掉在地上，她立刻幫前輩拿起，蕭芳芳上台分享感言時，笑說：「這女人，過了四十歲什麼東西都往下搨了」，點出電影角色遇到的中年危機，讓她至今難忘。

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伊能靜點出，女性年過30歲就往「鬆」的路上走，除要防止臉部鬆垮，也要注意「上緊」盆底肌，她大方表示生產過後，感覺到「私密花園」彈性及緊緻度有改變，因此都會注重保養。不少女粉絲聽完她的分享，大讚「女人才懂女人，生完孩子真的有難言之隱」、「靜姐說得我好焦慮」。

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