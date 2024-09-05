淡出女星疑被舊友出賣瘋狂爆料「她」心急澄清一原因疑似對號入座

【愷樂懷孕／小甜甜】愷樂被友人爆料肚裡懷的是女兒，她發文駁斥該名爆料友人賣友求榮，並透露自己懷的是兒子，打臉爆料友人，有網友認為她口中的爆料友人指的是閨蜜小甜甜，小甜甜（張可昀）也立刻發長文澄清，但後來又被抓包刪文，小甜甜並在愷樂的社群文章底下留言，大動作證明自己絕對不會出賣朋友。



小甜甜被網友認為出賣愷樂，她無奈表示自己只是個平凡的阿姨和媽媽，從來不會去爆料朋友的事，也不會代替當事人發言，愷樂爆出懷孕後，她從未回應過任何媒體，就是她保護朋友的證明，但她隨後又刪文，接著到愷樂社群留言寫「辛苦了，好好照顧自己！我們管不了別人的嘴，也不需要為『某些人』影響自己，但我們可以選擇過好自己的人生！新手媽媽真的很辛苦，加油」。

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但仍有網友認為她此舉是越描越黑，還有人發現愷樂似乎已經退追小甜甜，對於小甜甜選擇刪掉澄清文、又突然現身留言為愷樂加油，這當中的動機恐怕只有當事人才知道。

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