《鹿鼎記》女星疑食錯藥留恐怖後遺症　休息6年狂減20kg驚豔復出

台灣女星王雅慧曾演過電影《天龍八部》、電視劇《鹿鼎記》，扮演過癡情「夢姑」銀川公主、曾柔角色，她外型美豔、氣質清新，在當年事業蒸蒸日上之際，突因身體不適消失演藝圈長達6年，近期她復出拍片，為此近3個月來她瘋狂瘦身，從66公斤暴瘦到44公斤，整個人小一號，但她卻聲稱距離設定目標還差2公斤，直言：「42公斤上鏡會最好看。」



王雅慧透露，因要求完美，所採取的減肥法比魔鬼訓練還魔鬼，用最激烈的「隔日斷食法」瘦身，每隔一天就禁食一天，一日只吃一餐番薯（或原型食物）、喝大量水，以此持續100天，加上每天有氧運動、重訓，期間可能因為沒有進食就去運動，訓練到一半頭暈目眩直接吐水，她不好意思的說：

這樣的方式，還是要量力而為。

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不過魔鬼瘦身的3個月期間，終究還是破功1次，某天她睡覺夢見烤肉場景，忽然就從夢中餓醒，立刻衝到冰箱前翻出牛肉乾，縮在角落就狂嗑，因實在太餓，一次連吃3包，她笑說，當時大半夜的，家裡都是暗的，只有開冰箱透出的微光，還有一個人影低頭狼吞虎嚥的模樣：

我家人聽到聲音起來，被我嚇一大跳，好像演恐怖片。

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王雅慧瘦身成功、亮麗復出，但之前卻經歷一段飽受身心折磨的治療過程，坦言19歲出道沒多久就到大陸拍戲，不料因重感冒「吃錯藥」引發嚴重後遺症，她形容當時像是「被落藥」一樣，吃了藥不見好，還完全意識模糊，無法控制自己，好幾天都是咬牙撐著拍完戲，返台就醫也未痊癒，甚至演變成廣泛性焦慮症及恐慌症，導致好幾年無法長時間工作，連想搭飛機旅行放鬆也無法成行，經過幾年的調養才逐漸好轉、康復。

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久未有演藝作品，王雅慧面對演藝圈絡繹不絕的新秀崛起，她坦言對於復出抱持正面心態，過去享受過表演的美好，相信可以持續，以往拍過不少古裝武俠劇，現在則希望挑戰更具心理層面的演出，期盼能讓更多人看見自己嶄新的一面。

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