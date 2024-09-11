女星著LED燈衫騎刧Bruno Mars演唱會　道歉後透露件衫其實可熄燈

郭書瑤昨（10）日出席電影《流氓驅魔師》宣傳活動，接受媒體訪問，她上周末去看Bruno Mars演唱會時，因穿著「LED燈條裝」入場，整個人像支大型螢光棒，被歌迷批評干擾視線，讓郭書瑤坦言對其他粉絲很不好意思造成困擾，並說自己是Bruno Mars狂粉，衣服也是自己手做的，但以後不敢再穿，「除非有獲得本人同意！」



郭書瑤是Bruno Mars的瘋狂粉絲，「我對他真的很瘋狂，我也看了很多演唱會現場，會有粉絲有這樣的舉動，所以真的很不好意思造成他們困擾。」但提到衣服，她也透露小巧思，燈條是另外縫上去：

那電燈是可以開關的。

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郭書瑤在新片與新加坡男神宗子杰配對，大讚對方很貼心、很保護她，但提到拍攝時最辛苦的部分，其實體力非常吃緊，有一場吊鋼絲的戲，一開始本以為很好玩，沒想到最後竟吊到吐，「因為我本身是滿愛吊鋼絲的，但可能吊太多次，而且還要倒吊演情感戲，所以下來直接吐了！」

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至於男主角宗子杰受訪時透露，郭書瑤是自己的理想型，兩人至今還有聯絡，「前陣子我去菲律賓學英文，他還是我的小老師」。至於目前在感情部份，是否有新對象出現？郭書瑤透露，自己陪很多圈內圈外的人去拜月老，我已經可以和大家說要怎麼寫條件：

我以前都寫要很帥，但那真的太籠統了！

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