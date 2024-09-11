女星閃婚不到一年驚傳離婚 夫妻互控家暴「嗌交至凌晨」驚動警方
撰文：聯合新聞網
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日本知名聲優、歌手平野綾以《涼宮春日的憂鬱》等作品為人熟知，她今年一月才閃婚，和《假面騎士》演員谷口賢志共同宣布結婚喜訊，然後婚姻維持不到一年就傳婚變！
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據日媒《週刊文春》報導，一位夫妻倆的共同友人透露兩人目前「已分居且正在談離婚」，並爆料兩人其實婚後開始同住便爭吵不斷，關係惡化更於4月底吵到連警察都上門關切。上個月兩人下班後分別返回不同住處，顯然正分居中。
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《週刊文春》報導，夫妻倆6月開始談離婚，但互指對方施暴、惡言相向，離婚原因尚未達成共識。
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而平野綾接受《週刊文春》訪問時坦承志分居中準備離婚，但對於是否家暴等細節因尚未完成離婚手續無法透露。谷口賢志則否認家暴，但也同樣認了分居且在協議離婚，其公司則表示這本是夫妻兩人之間的事，希望能和平落幕。
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