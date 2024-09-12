綜藝一哥被控強姦與受害人和解獲不起訴處分　吹哨者：早晚有報應

黃子佼於2023年被控涉犯強制猥褻、強制性交等罪，台北地檢署偵辦，因查無黃有強拍攝影像事證，黃已與被害人和解，處分不起訴。吹哨者Zofia在2024年4月時發文替一位企業家二代K小姐發聲，指控黃子佼當年在K小姐還未成年時性侵，11日台北地檢署偵結，因罪嫌不足，處分不起訴。



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Zofia在得知這樣的消息後，忍不住在IG限動發黑底白字，用法文及中文寫下「LA JUSTICE SERA RENDUE 早晚會有報應」顯然對於這樣的結果感到不滿。

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