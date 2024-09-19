周星馳御用配音員石班瑜身世坎坷　出生被送養50歲才與親哥哥相認

周星馳御用知名配音員石班瑜在17日病逝於大陸北京，享壽66歲。事實上，石班瑜曾透露，自己一出生就被送養，直到50歲才找到原生家庭的親人，意外解開身世之謎。



石班瑜病逝後，震驚不少影迷，感嘆「要告別港產片黃金年代了」。而有網民就翻出，過去石班瑜在節目《命運好好玩》訪談的片段，當時他提到，其實自己一出生就被送養，因為哥哥生病家中經濟又不好，父母決定將他送給其他家庭，之後他跟著養父母搬到高雄生活。

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石班瑜透露，因為自己聲音特殊，不是常常都有配音工作，所以在50歲那年他決定去考導遊執照，並兼職帶團賺點外快，而當時和他合作的旅行社老闆娘，發現石班瑜長得和自己的前夫很像，猜想他會不會是前夫失散多年的兄弟，因此安排兩人在一日遊旅程中合作，由石班瑜親哥當駕駛，石班瑜當導遊。

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石班瑜表示，當他第一次見到老闆娘前夫時，就覺得對方很熟悉，之後一家人安排在桃園眷村老家相認，驗DNA確認了血緣關係。

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