郭富城母親2019離世　數年後罕提亡母情緒激動：希望她看我的表演

郭富城剛在香港紅磡完成13場熱爆全港的全新「ICONIC世界巡演」，日前宣告12月27日、28日、29日一連三天來台北小巨蛋開唱。昨（19）日舉辦造勢記者會，他預告：「這一次我可能會帶來一些在台灣的金曲，希望可以跟所有的粉絲跟觀眾朋友來一個回憶殺。」而提到演唱會，他在台上也無預警提到過世媽媽，還一時情緒激動眼淚在眼眶打轉。



【圖輯】點圖放大看更多郭富城「ICONIC」世界巡演照片👇👇👇

+ 15

郭富城在52歲的時候跟方媛結婚，婚後陸續生下2個寶貝女兒，他開心表示這次全家人都會來台灣欣賞演唱會，不過他也遺憾地說，暫時不會看到跟女兒同台，想要保護小孩私隱：

「雖然有時候會拍到，她知道爸爸在工作是怎麼樣，她們慢慢都懂，不想讓大家覺得那是郭富城的女兒給他很大的壓力，作為父親我也還在學習，基本的東西讓他們有適量的保護。」



【相關圖輯】盤點7位吸金力勁「最強山寨王」 A貨林心如傳獲王思聰打賞8萬蚊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

對於比較晚婚，郭富城也感性表示，人生大多時間都在拚命工作，直到50歲，看見媽媽年紀大了，於是想達成老人家的心願，媽媽雖然在2019年離世，但郭富城慶幸媽媽有看見他結婚生子，講到這裡，他情緒激動，眼眶含淚一度哽咽：

「對我來說雖然捨不得，希望她可以看我的表演，是一個回憶也是一種動力，做好演唱會，希望媽媽可以在天上看到我繼續努力做的每一個工作。」



【相關圖輯】盤點抖音香港藝人粉絲數量 古天樂郭富城王嘉爾加埋都要輸畀劉華（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

提及這次為了全新的「ICONIC 世界巡迴演唱會」所打造別具意義的主題舞曲〈EXIT〉，是由台、韓及瑞典的創作團隊合力創作、並花了接近一年時間去打造的心血結晶，郭富城透露當初希望能寫出一首關於舞者初心和沉浸在跳舞世界快樂的歌曲，期望透過這首歌與喜歡跳舞的人共勉保有初心：

「才可以跳出感動，並且堅持心中的一份熱愛，就可以一直跳到老。也希望藉著〈EXIT〉這首歌，祝福大家找到生活的出口，開開心心地做自己。」



【相關圖輯】郭富城1992年廣告中16歲少女近況曝光 32年後仍然省鏡係凍齡女神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

紀卜心又被炎上！逛街「用力扯衣領看價錢」 13字道歉了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】