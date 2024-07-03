街頭霸王真人版上映日期公佈　郭富城港版街霸電影原來冇版權？

由Capcom、傳奇影業以及SONY影業三方聯手打造的全新真人版《街頭霸王》（Street Fighter）電影近期由官方確認上映日期定檔在2026年3月20日，不過原先是希望交由《手靈》（Talk to Me）的雙人組導演RackaRacka執導，但兩人已於前陣子確定離開團隊，目前本片的導演、編劇、演員都還未找到人選。



所以目前影迷除了該片的上映日期之外，也僅能看到一張官方公開的電影 Logo 圖。

香港導演王晶所拍攝的《超級學校霸王》受到許多亞洲影迷熟知。（《超級學校霸王》劇照）

香港導演王晶所拍攝的《超級學校霸王》受到許多亞洲影迷熟知。（《超級學校霸王》劇照）

但畢竟《超級學校霸王》並未真的向Capcom洽談版權事宜，而且該作的風格也是偏惡搞，所以並不太能歸列在其中。（《超級學校霸王》劇照）

但畢竟《超級學校霸王》並未真的向Capcom洽談版權事宜，而且該作的風格也是偏惡搞，所以並不太能歸列在其中。（《超級學校霸王》劇照）

但畢竟《超級學校霸王》並未真的向Capcom洽談版權事宜，而且該作的風格也是偏惡搞，所以並不太能歸列在其中。（《超級學校霸王》劇照）

【圖輯】點圖放大看重溫《超級學校霸王》劇照👇👇👇

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而曾經，荷李活也嘗試製作過《街頭霸王》電影，如1994年由Jean-Claude Van Damme主演的同名電影以及2009年的《春麗傳》；也有不少創作者使用「網路劇」的方式來呈現，像是《街頭霸王：暗殺拳》（Street Fighter: Assassin's Fist）、《街頭霸王：重生》（Street Fighter: Resurrection）都是如此。

Jean-Claude Van Damme主演1994年《街頭霸王》真人版電影。（《街頭霸王》真人版劇照）

【圖輯】點圖放大看重溫1994年《街頭霸王》電影劇照👇👇👇

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另外，香港導演王晶所拍攝的《超級學校霸王》雖受到許多亞洲影迷熟知，但畢竟此作並未真的向Capcom洽談版權事宜，而且該作的風格也是偏惡搞，所以並不太能歸列在其中。這麼多年過去了，粉絲還是希望能看到一部真正高成本、高質素的現代《街頭霸王》電影。而除了2026年的《街頭霸王》真人電影之外，傳奇影業還會為其打造真人影集，但目前都處於規劃的狀態。

官方公開的電影Logo。（截圖）

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