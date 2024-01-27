郭富城30年體重維持63公斤「爆肌又凍齡」一代天王減肥絕招曝光

郭富城以〈對你愛不完〉紅遍兩岸三地，出道近40年唱紅許多歌曲，每每演唱會總是賣力演出、又唱又跳魅力四射，影視劇作品也是不計其數，活躍於演藝圈成績斐然，其地位不言而喻。郭富城長相帥氣、身材精實，更是許多人心中的不老男神，好身材30年如一日，始終維持63公斤，58歲的他完全沒有陷入中年發福危機，羨煞不少人，而這其實都源自於本身的自律，台灣營養師高敏敏曝光郭富城凍齡秘密。



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高敏敏在Facebook Page分享郭富城長年維持63公斤秘訣，早餐吃水煮蛋，僅偶爾搭配減油減糖雜糧麵包；午餐前吃高纖蔬果墊胃，增加飽足感、午餐後吃高鉀水果；晚餐則以清淡原型食物瘦肉、青菜為主。她指出想要維持好身材，比起「動得多」不如「吃得剛好」，平時多吃原型食物、每種都吃，且吃足夠即可，若真的想吃零食也不要太放縱。

郭富城維持身材的秘密：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、每天量體重

郭富城若當天吃得比較多，便會延長運動時間，如此才能維持63公斤的好身材。不過高敏敏提醒，體重變重不一定是「長胖」，有時候體內鈉濃度高，水分也會滯留在體內，因此有時候吃完大餐體重增加，有部分原因是因為鈉含量較高。

二、每週運動五天

跑步、游泳、乒乓球多種運動都嘗試，不過度鍛鍊避免造成運動傷害，適量並持之以恆才是關鍵。

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三、拿捏飲食內容

避免每餐都大魚大肉，須學會計算熱量，精緻甜點、炸物也不要太常吃。

四、嚼無糖口香糖

嘴饞想吃點心時，可以嚼無糖口香糖，要注意的是「假性飢餓」，明明吃飽卻常常嘴饞。

高敏敏提醒，大部分人在30歲時，不只身體狀態、器官會慢慢老化，精神及體力也會降低，導致我們過了30歲好像出現「初老」症狀，但其實老化屬正常狀況，只要透過均衡飲食、適量運動，便能減緩老化速度。

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