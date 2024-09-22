柯受良43歲兒柯有倫已為人父認育兒失敗　曾對女兒做1件事感後悔

柯有倫到《誰來晚餐15》作客，歌手出道的他，近年來多方發展到綜藝、戲劇領域，並在2018年步入婚姻成為人夫，現在也成為一位4歲女兒的爸爸。不過，卻在節目中自爆育兒受挫，揭露愧對妻小心聲。



柯有倫表示因為自己與受訪家庭的年齡相近，相當期待能與他們交流、學習育兒經驗，他笑稱：

「很想去學習他們的育兒經驗，也讓自己看有什麼不足的地方，可以再補足一點，因為我自己其實遇到蠻多的挫折的，哈哈！」



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節目中柯有倫與受訪家庭大聊婚姻育兒生活的點滴，看到滿桌豐富菜色內心突然有很多感觸，透露其實自己相當羨慕可以吃到新鮮煮出來的白米飯，原來是因為家裡鮮少開伙，但自己的手藝妻兒卻又不賞臉。柯有倫坦言：

「我喜歡煎牛排啊、做一些港式的蒸魚，不過呢有點不符合我太太的口味，沒有很喜歡吃我做的菜，她跟我女兒都是口味重，就有時候我會拿捏不到。」



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在育兒的道路上，柯有倫也遭遇到許多的挫折，他分享女兒在3歲的時候，曾有一次把給他氣炸了。那次女兒鬧脾氣久久無法平復，讓柯有倫束手無策，只好把她丟到房間一直哭。雖然最後女兒成功冷靜下來，但柯有倫認為當時自己的作法相當NG，他表示：

「當時氣到跟她無法溝通，只好把她丟到房間裡讓她自己哭完、自己冷靜，但她當時也才3歲而已；現在講到就覺得不知道自己到底在幹嘛，怎麼會一個40幾歲的年紀，照顧小朋友還做出這樣的舉動？」



受訪家庭便給他一個建議，只要遇到孩子開始不可理喻時，就先沉默讓他們察覺大人情緒的變化，柯有倫一聽馬上開心表示這招要學起來。

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柯有倫因為工作忙碌的關係，導致陪伴家人的時間很有限，坦言自己到現在都還在摸索工作跟家庭之間的平衡。他發覺自從有了孩子以後，跟太太的甜蜜時光大幅縮減，以前常常會有的電影約會，現在可能兩個月才會看一次電影，他表示：

「我現在抱女兒的時間比抱太太得多太多，有時候會感覺好像太太不需要，但剛剛聽到受訪家庭分享，也提醒了我媽媽需要的其實是更多、更高質量的陪伴。」



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