41歲靚仔男星新戲謝票「送名錶畀粉絲」驚喜面交　幸運兒不敢相信

《角頭》系列電影推出全新作品《角頭－大橋頭》，在台灣上映至昨（10）日26天，全台票房突破2億台幣大關，而主演王陽明說到做到，履行首映會許下的票房破億謝禮承諾，與劇組所有人共同準備價值十萬台幣的Tudor Ranger帝舵腕錶一支，於上週一網路直播抽出三位觀眾，並在確認獲獎資格之後，由第二順位來自嘉義的幸運得主蔡小姐獲獎。



而《角頭－大橋頭》劇組也特別前往她的家鄉嘉義市面交，不巧她正在花蓮實習，轉而電話聯繫在嘉義市從事美髮業的親姊姊代領，姐妹都是《角頭》系列的忠實粉絲。當劇組整團到髮廊時，整個髮廊員工在大門口迎接，髮廊老闆娘笑說：「原本還以為接到詐騙電話，她（指蔡小姐的姊姊）說是真的，妹妹得獎了！」高捷笑回：「Promise is promise!」表示劇組一諾千金，說到做到。

【圖輯】點圖放大看王陽明IG照片👇👇👇

+ 16

王陽明現場親自拿出禮盒，確認裝有手錶及保卡，蔡小姐透過手機視訊電話坦言「不敢相信！」並見證姊姊代領受獎的一刻，王陽明親自道賀：「恭喜妳！這是所有人大家一起送的！」王識賢打趣搶下手機入鏡對她笑說：「妳不要也可以給我！」笑翻全場。

【相關圖輯】周處除三害｜10部Netflix黑幫電影推薦：無間道、古惑仔、角頭…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

施名帥強調抽到錶真的非常幸運：「我們都有參加抽獎都沒抽到，離蠍子哥（指張懷秋）遠一點，我保護錶！」幸運得主蔡小姐則是社群平台開心表示：「真的超級激動的啦！雖然沒辦法親自到場領獎，但也很開心第一次跟這麼多大哥一起視訊，還是超級緊張的，很感謝榮獲這個獎。」

【相關圖輯】年初至今口碑最強10大華語電影：金手指、鬼才之道、周處除三害…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 52

電影《角頭－大橋頭》故事時間回到「第一戰」，當時「大橋頭」第二代Michael橫空出世，瞞著父親（龍天翔飾），與兄弟（張懷秋飾）私下打算重整角頭新的秩序，惹火了貴董（高捷 飾）、仁哥（王識賢 飾）帶領的「北館」、勇桑（蔡振南 飾）、清楓（孫鵬 飾）帶領的「頂庄」、哈達（太保 飾）帶領的「北城」共同對抗，四方角頭正式開戰。

名錶幸運得主來自嘉義，王陽明與角頭演員群現身工作髮廊送錶。（曼尼娛樂提供）

名錶幸運得主來自嘉義，王陽明與角頭演員群現身工作髮廊送錶。（曼尼娛樂提供）

《角頭：大橋頭》全台跑透透。（曼尼娛樂提供）

延伸閱讀：

網友激辯！成都車展辣模「打擦邊球」太色情 網友：夢回大清？

長榮五星旗風波後 由陸造船廠建造的「長年輪」今交船

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】