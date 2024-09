男星淚訴被朋友背叛　曾視對方係好兄弟　學識一件事：生意還生意

Tyson Yoshi透過全新單曲〈FXXk you and your friends〉,訴說遭友人背叛的心境,MV可以一窺他的精實身材,躺在地上被拉開衣服蓋了個章,他解釋:「像是屠宰場上待宰的生物,意指背叛的朋友把你利用完之後就把目標移到下一個身上,看似搞笑,其實是很殘忍的。」



他力邀擔任製作人的派偉俊一起合唱,過程派偉俊頻頻跟他「道德勸說」,改掉許多「罵人」字眼的歌詞,Tyson Yoshi表示曾經視對方為換帖兄弟且百分百信任,因此發現真相後相當崩潰,陷入人生低潮,藉由痛快淋漓的歌唱宣洩,也找到了救贖跟自我成長。

他創作時想起種種互動,忍不住紅了眼眶,他說:「發現對方竟然會做出從來沒想過的事情,讓我一度對於交朋友這件事感到失望,但不是憤怒地哭,而是失望的哭。」接下來他還是會把心交給對方,但是朋友之間就回歸單純:

「生意歸生意,不要牽扯利益,這樣友誼會走得更長久些。」



而他除了跟派偉俊合唱之外,也一圓雙方4年前約好一起拍MV的夢想,於是他趕在派偉俊入伍前飛到台灣拍攝,大讚台灣拍攝團隊超級專業,Tyson Yoshi興廢表示:

「我第一次在台灣拍自己策劃的MV,所有人事物都感到新鮮有趣,很開心終於圓夢跟小派一起入鏡合拍!」



