男星淚訴被朋友背叛　曾視對方係好兄弟　學識一件事：生意還生意

Tyson Yoshi透過全新單曲〈FXXk you and your friends〉，訴說遭友人背叛的心境，MV可以一窺他的精實身材，躺在地上被拉開衣服蓋了個章，他解釋：「像是屠宰場上待宰的生物，意指背叛的朋友把你利用完之後就把目標移到下一個身上，看似搞笑，其實是很殘忍的。」



他力邀擔任製作人的派偉俊一起合唱，過程派偉俊頻頻跟他「道德勸說」，改掉許多「罵人」字眼的歌詞，Tyson Yoshi表示曾經視對方為換帖兄弟且百分百信任，因此發現真相後相當崩潰，陷入人生低潮，藉由痛快淋漓的歌唱宣洩，也找到了救贖跟自我成長。

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他創作時想起種種互動，忍不住紅了眼眶，他說：「發現對方竟然會做出從來沒想過的事情，讓我一度對於交朋友這件事感到失望，但不是憤怒地哭，而是失望的哭。」接下來他還是會把心交給對方，但是朋友之間就回歸單純：

「生意歸生意，不要牽扯利益，這樣友誼會走得更長久些。」



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而他除了跟派偉俊合唱之外，也一圓雙方4年前約好一起拍MV的夢想，於是他趕在派偉俊入伍前飛到台灣拍攝，大讚台灣拍攝團隊超級專業，Tyson Yoshi興廢表示：

「我第一次在台灣拍自己策劃的MV，所有人事物都感到新鮮有趣，很開心終於圓夢跟小派一起入鏡合拍！」



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