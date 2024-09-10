爆肌男星突暴瘦「巔峰時期逾370磅」網民擔心「瞞病」步黑豹後塵

由WWE成功轉型到荷里活的例子不少，但大家最有印象的應該還是狄維莊遜（Dwayne Johnson），但近幾年像莊先拿（John Cena）及戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）也都有了代表作，演出的電影也是越來越多。



莊先拿的話有狂野時速（Fast & Furious）系列、美劇《和平使者》（Peacemaker），巴帝斯塔則是《活屍大軍》（Army of the Dead）、《沙丘瀚戰》（Dune）系列以及Marvel電影中的「毀滅者德克斯」。

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巴帝斯塔暴瘦一圈，粉絲擔憂他的健康！

而一直以來，巴帝斯塔給觀眾的銀幕形象幾乎與他在WWE時期差不多，高大、硬漢、男子氣概十足，同時也有些憨厚，這也都要歸功於他191厘米以及290磅（約131公斤）的可怕身材。



但在最近，巴帝斯塔被拍到暴瘦一圈的照片，讓粉絲擔心他不會是生了什麼病吧？畢竟4年前「黑豹」查域保斯曼（Chadwick Boseman）也是突然被拍到暴瘦的照片才曝光病情的，他的離開到現在仍有很多人無法釋懷，也難怪大家會如此擔心身材突然發生大轉變的巨星。

近期，巴帝斯塔與蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）一同登上Chris Van Vliet的YouTube節目，宣傳新的商業動作大片《殺手遊戲》（The Killer’s Game）。

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主持人劈頭就問：「你現在看起來既精瘦又健壯！」而巴帝斯塔也不疾不徐的回應：

我現在真的超級苗條，是繼19歲以來最瘦的狀態了。我體重最重的時期大概是370磅（約167公斤），我剛出道扮演Deacon Batista時大概是325磅（約147公斤），然後在後來整個摔角生涯中大概都維持在290磅左右（約131公斤）。然後是現在的我，大概240磅（約108公斤）。



最後，他分享自己在一年前演出禮切沙也馬蘭（Night Shyamalan）的恐怖片《敲敲門》（Knock at the Cabin）時，為了角色增胖到了315磅（約142公斤），當時的體驗簡直跟惡夢沒兩樣，所以如今瘦下來的他比以往更注重飲食，畢竟年紀也不小了（55歲）。

這邊順便介紹一下巴帝斯塔的新片《殺手遊戲》，故事敘述一名頂級殺手Joe Flood（巴帝斯塔飾演）被診斷患有絕症，於是他決定讓殺手同行對自己下達追殺令，然後嘗試在臨終前奮力抵抗，沒想到後來Joe卻發現自己的病歷被醫院搞錯了，但這時要取消殺手合約也已來不及，於是他只能一一解決送上門來的敵人。



《殺手遊戲》除了是動作片之外也有許多幽默、喜劇成分在，再加上真的非常血腥，各種殺人手法層出不窮，肯定會是一部R級片，而同是「獅門影業」出品，本片的製作團隊與《殺神John Wick》是相同的，也代表它的品質擁有一定的保證。

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再來是卡司方面，除了巴帝斯塔之外，還集結了眾影星，如：《反叛之月》蘇菲亞·波提拉（Sofia Boutella）、《甘地》Ben Kingsley、「螳螂女」Pom Klementieff、《荒唐分局》Terry Crews、《殺神John Wick 4》Scott Adkins、Marko Zaror以及「現任WWE巨星」Drew McIntyre。

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