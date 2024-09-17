娛圈渣男+1？陸男星央視中秋晚會「被消失」疑似間接證實劈腿傳聞

【于適／張雨綺】靠著出演戰爭電影《封神三部曲》打響知名度的27歲鮮肉演員于適，日前被網民質疑和女星張雨綺傳過緋聞並劈腿女方，深陷輿論風波。雖然于適工作室火速發聲明澄清，但仍無法平息謠言。而在央視昨（16日）發布的中秋晚會演出名單中，眼利網民發現于適並未列入其中！



8月底，于適在採訪中透露他首度登上央視中秋晚會錄製演出節目，並坦言相當開心獲得這寶貴的機會：

回到家鄉錄製節目感覺很親切，是非常美好的記憶。

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不料，于適在央視官宣的演出陣容中「被消失」，讓不少網民直呼這波看來是要涼涼：

「開始走流程」

「被刪除等同於是謠言被證實了吧...」



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但也有網民理性分析：

「于適肯定會上中秋晚會的，他大老遠從新疆飛瀋陽，好不容易錄了趟節目，不可能不會上的」

「肯定會有第二波官宣陣容出來」。



「星女郎」張雨綺日前在脫口秀演出中發表段子，內容談及有一位朋友在談姐弟戀時被劈腿，還特別加強重音在「於是」兩個字，瞬間掀起討論。不少網民挖出張雨綺在2022年5月曾爆出和于適約會，認為她將自身故事投射在脫口秀上，雖然于適工作室於15日發出律師函提告造謠網民，但仍難平輿論。央視中秋晚會將於今（17日）晚上20點播出。

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