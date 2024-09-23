企業強人第6集劇情｜陳豪親自話要解約　同龔嘉欣鬧得不歡而散

《企業強人》第6集劇情：

當年，張曦雯接受切除腦瘤手術前，要求陳豪待她完成手術出來，再為她戴上婚戒。陳豪親自告知龔嘉欣，世代將改為直營制度，並要與她解約。陳豪認為把所有人轉成世代旗下員工可以減少風險，龔嘉欣不認同陳豪的方案。

張曦雯接受切除腦瘤手術前，要求陳豪待她完成手術出來，再為她戴上婚戒。(影片截圖)

陳豪親自告知龔嘉欣，世代將改為直營制度，並要與她解約。(影片截圖)

世代董事打算遊說譚俊彥，阻止陳豪取消加盟商制度，把所有店舖轉成直營制度。世代董事認為陳豪此舉會大花金錢，所以不同意他的行為，更打聽譚俊彥的取向，譚俊彥向他們直認還未決定，董事想用權力換取譚俊彥的一票。

世代董事打算遊說譚俊彥，阻止陳豪取消加盟商制度。(影片截圖)

董事想用權力換取譚俊彥的一票。(影片截圖)

龔嘉欣拒絕直營制以及成為世代員工，她認為轉成直營制後，所有人包括自己亦會成為世代旗下員工。但因為陳豪表示二人是朋友，會連關係都改變，變得不平等，所以不認同此方案。龔嘉欣認為陳豪所提出的改善方法自己都能夠做到，不需要轉成直營制，因此而與陳豪鬧得不歡而散。

龔嘉欣認為陳豪所提出的改善方法自己都能夠做到，不需要轉成直營制，因此而與陳豪鬧得不歡而散。(影片截圖)

龔嘉欣拒絕直營制以及成為世代員工。(影片截圖)

2015年，股市動盪。姜大衛為保敬圖，教唆謝東閔偽造文件來欺騙銀行，最後成功騙過銀行。但姜大衛仍然堅持自己的投資，認為自己沒有錯。姜大衛偽造文件一事，被吳子沖發現，他立即向譚俊彥求助。

姜大衛為保敬圖，教唆謝東閔偽造文件來欺騙銀行。(影片截圖)

姜大衛最後成功騙過銀行。(影片截圖)

姜大衛偽造文件一事，被吳子沖發現。(影片截圖)

世代一輛運載醫療物資的冷凍車在鄉郊失事，但因為世代所有冷凍車都無法立即趕到現場，於是陳豪想到了龔嘉欣。陳豪找來龔嘉欣救駕，著龔嘉欣領着快遞車隊趕往肇事現場，龔嘉欣立即放下手上工作，買完冰後立即趕往現場，而另一方面譚俊彥亦馬上趕到現場了解。

世代一輛運載醫療物資的冷凍車在鄉郊失事。(影片截圖)

陳豪找來龔嘉欣救駕，著龔嘉欣領着快遞車隊趕往肇事現場。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)