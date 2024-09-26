「最美小三」戀情陷爭議、媽媽犯法被捕 忍痛露面逐一回應揭心聲
撰文：聯合新聞網
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【京城怪物2】韓國女星韓韶禧的母親月初傳出因經營非法賭場遭到警方逮捕拘留，而她昨（25）日出席主演韓劇《京城怪物2》記者會，是母親被捕後首次公開露面，談到個人爭議，她也透露心情。
韓韶禧被問及近期爭議，她表示私事不應該影響公事，盼大家能好好享受《京城怪物2》。
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韓韶禧與柳俊烈公開戀情、分手，私生活引爭議，近期又爆出母親違法遭逮，當時她透過經紀公司表示看新聞才知情，表達沉痛心情。
其實韓韶禧過往曾透露年幼時父母離婚，她由婆婆撫養長大，與母親互動不頻繁，且她自出道以來便開始為母親還債，但母親卻又持續以她名義借錢，故2019年韓韶禧作為擔保人因母親債務問題被提訴訟時，法院一審、二審都判「這些債務與韓韶禧無關」，近期母親又傳遭逮，公司也回應其母個人行為與韓韶禧無關。
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韓韶禧主演的《京城怪物2》將於27日在Netflix正式上架。
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