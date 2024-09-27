女星校園騷跳「摸陰舞」再激凸現身機場　自爆不穿內衣因消化不良

MAMAMOO成員華莎向來以大膽前衛的作風聞名，包含不穿內衣的機場時尚、大膽舞蹈動作等等，卻也因此在民風保守的韓國惹出不少風波，甚至還被稱為「話題製造機」。日前華莎上節目時就聊到這些事件，她才自爆穿內衣令自己非常不舒服到會消化不良，才會在私底下如此「豪放」穿搭。



華莎日前上了韓國主持人張聖圭的YouTube節目《吃完早餐再走吧》，她在韓國向來有「話題製造機」的綽號，張聖圭就詢問是否有過沒想到會成為話題的事件？華莎思考了一下，接著回答應該就是5年前在機場的「no bra事件」。她也解釋：

「我個人來說，如果我穿內衣的話每天都會很不舒服，真的很不自在，吃飯的話每天都會消化不良，而且從小就這樣，成員也被嚇到，說『惠真（華莎本名）啊這樣不行』。」



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華莎也煩惱到底要每天穿內衣到何時，因此她決定先從不穿內衣也比較不會影響的非公開行程開始嘗試不穿內衣，華莎強調：「當時我沒想到這會是這麼負面的事情。」張聖圭也同意這並非壞事，然而當時仍成為網友的話題。

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但華莎也慶幸，「雖然當時大眾認為（很負面），但現在大家（想法）變得更開放了。」對此張聖圭就開玩笑：「是華莎讓no bro變得普及化！」華莎聽到則不禁笑出來：

「要是這樣的話那我也是很榮幸，但其實我也只是討厭硬要穿什麼東西。」



接著兩人也討論到網路酸民，華莎說自己從出道以來就不斷被惡意批評，甚至還有人簽名連署要她退團，原因就只是因為華莎不符合傳統女偶像「漂亮、白皙皮膚、纖瘦」的審美標準。雖然華莎也努力用各種表現來反抗酸民，但她坦言仍然有因為惡意評論而受傷。

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另外，華莎去（2023）年在大學校慶上帶來限制級的「摸陰舞蹈」，甚至還有家長提告，此事一時之間蔚為話題。對於這起風波。華莎表示：

「真的很多人因此不太舒服，要是這樣，我好像也該反省。」



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但她說其實根本不記得當下發生過這件事，演出後還因為太嗨而睡不著覺。華莎也坦承，其實從年輕時開始就常有人勸告她：「妳做過頭了。」華莎也以此為契機，再度反思應該要謹言慎行。

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