神級歌手驚傳離世得年28歲「三月才結婚」新婚丈夫悲痛證實死訊
撰文：TVBS新聞網
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日本女神級動漫歌手「酸欠少女」Sayuri官方X帳號於今日（27日）香港時間上午11點傳出已經離世的消息，震驚大批粉絲。根據官方發布的聲明指出，Sayuri是在9月20日離世，得年28歲。而該聲明是由今年三月剛結婚的丈夫Amaarashi代替宣布。
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該公告中也指出，希望廣大粉絲留給親人時間，不要前往採訪打擾，也辭謝弔唁電話表示：
「謝謝大家生前對他的溫暖支持與關心，與各位一同為她祈求冥福。」
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