女星低胸衫趴地微露性感　網民問點解唔用emoji遮竟回應：擋不住

南韓女團 (G)I-DLE 台灣成員舒華，時常透過社群與粉絲互動，每回開直播或是更新 IG 都會吸引大票粉絲留言朝聖，而舒華也都會回覆十分有綜藝感，鬧出不少笑料。近期舒華曬出了一系列火辣趴地美照，因為之前都會有表情符號遮擋性感美胸，讓粉絲不禁好奇怎麼這次沒用小蝴蝶幫忙擋？未料舒華本人竟用「三字」霸氣神回，引來粉絲暴動，直呼：原來的葉保守呢？



舒華近期頻繁更新 IG 美照，23 日更曬出一系列穿著牛仔短裙的火辣照片，躺在地上時，胸前大露性感曲線，再度讓粉絲們大飽眼福。舒華也在文中寫道：「雖然不會再出現第二次的髮型，但米妮那天喜歡我到要瘋了。」該貼文已經累積 87.3 萬人按讚，許多網友都稱讚舒華的美貌與身材。

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而前陣子舒華也才釋出一系列性感照，不過與這次不同的是，之前舒華還會用蝴蝶的表情符號來遮擋胸前，避免有太露的問題。這次因為照片太火辣，也讓粉絲不禁提問：「怎麼這次沒有蝴蝶幫忙擋了？」沒想到竟引來舒華本人親自回覆，說道：

擋不住。

舒華超霸氣的發言再度讓網友暴動，直呼：

「葉保守去哪了」、「葉舒華太辣了！」



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