吳謹言婚後首度露面！寛腰禮服孕味濃　被爆料：休息時都穿孕婦裝

中國女星吳謹言憑藉劇集《延禧攻略》紅遍兩岸三地，9月13日無預警宣佈和同劇演員洪堯結婚，突如其來的婚訊驚呆外界，也被猜測「帶球嫁」，她近日在婚後首度公開露面，讓網友驚呼「吳謹言肚子這麽大還這麽拼！」八卦網站也爆料她私下都穿孕婦裝。



吳謹言升格人妻後首度公開露面：（按圖了解）



吳謹言升格人妻後首度公開露面。（微博 / @吳謹言）

吳謹言婚後被直擊現身拍攝現場，穿着緊身運動服，腹部明顯隆起，被網友認為孕肚藏不住，但有人認為可能是演出孕婦，而她近日出席代言活動，是升格人妻後首度公開露面，身穿一襲粉紫色禮服，腰間設計十分寬鬆，還有一朵大花，看似特意選擇「遮肚」款式。

「吳謹言懷孕」立馬登上熱搜，網友直言：

．「這麽看的話，吳謹言的肚子確實大大的啊，懷孕實錘了」

．「這裙子也擋不住懷孕的味道」

．「孕肚好明顯」



甚至有人直接認定她懷孕：

．「懷孕了還這麼美」

．「這懷孕後的狀態簡直不要太好！」



擁有超過200萬粉絲的八卦帳號「大站愛吃瓜」，稱：

．「吳謹言私下對自己懷孕這事也不避諱，休息的時候也都穿孕婦裝 ​」



【圖輯】點圖放大看婚戒設計圖、新婚派對照片及更多吳謹言靚相👇👇👇

+ 43

【相關圖輯】吳謹言必追陸劇推薦：延禧攻略、墨雨雲間、春花厭、尚食、傳家…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

金鐘專訪／楊貴媚四度問鼎影后！雙手合十盼「全家拿獎」曝拍攝祕辛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】