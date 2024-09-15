吳謹言老公洪堯起底 跳舞超勁橫掃大陸舞蹈比賽獎項 仲經營潮牌
撰文：聯合新聞網
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大陸女星吳謹言13號宣布結婚，老公就是曾合作《延禧攻略》，後傳出緋聞的男星洪堯。兩人情定《延禧攻略》，對洪堯最熟悉的可能就是他在劇中飾演「弘晝」，其實擅長舞蹈，還曾比賽獲獎。
據《新浪娛樂》2015年報導，洪堯當年加盟青春劇《念念不忘的歲月》飾演舞蹈天才，戲外的他曾獲得CCTV中國電視舞蹈大賽優秀獎、中國「雙星杯」齊舞冠軍BATTLE亞軍、世界街舞大賽BOTY中國賽區齊舞冠軍BATTLE 亞軍等多個舞蹈獎，本身就擅長舞蹈。
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而2021年他還在「超新星運動會」對上街舞世界大賽冠軍贊多，雖敗給贊多，但他展現B-boy技巧，仍拿下亞軍好成績。
除了舞蹈、演戲外，洪堯還曾經營大陸潮牌及微商。
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