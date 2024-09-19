吳謹言洪堯結婚派對照片外流「笑容燦爛勁幸福」婚戒設計圖亦曝光

34歲女星吳謹言因演出《延禧攻略》走紅，日前她閃電宣布和該劇的「弘晝」洪堯領證結婚，喜訊來得太突然，先前還被瘋傳吳謹言已懷孕5個月，一舉一動受注目，昨（18日）再度流出2人宣布結婚後，和朋友慶祝的派對照，還有疑似婚戒設計圖也曝光，瞬間掀起熱議。



有網友曬出吳謹言、洪堯在公布喜訊後與朋友同歡慶祝照，照片中，吳謹言身穿黑白條紋連身裙，下身內搭了件短褲，洪堯戴上眼鏡，新婚夫妻笑得燦爛、滿臉喜悅，男方甜蜜摟著嬌妻，一起將新婚蛋糕上的蠟燭吹熄，還分別和諸多親友們合照，眾人玩得相當開心。

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其中一款照，2人和一名拿著裱框的男子合影，畫面上明顯是婚戒設計圖，看來對方應是戒指設計師，也是2人的好友，夫妻倆親暱搭上設計師肩膀笑得開心，還特別將設計圖裱框，足見對戒指的重視。

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