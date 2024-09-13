吳謹言洪堯結婚｜于正講4字惹人揣測已懷孕 又提「7年」疑有暗示
撰文：聯合新聞網
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吳謹言今（13）日傳出結婚喜訊，宣布領證結婚，對象是《延禧攻略》小2歲男星洪堯，目前已經領證登記結婚。結婚的消息一出，更登上微博熱搜，而兩人的老闆于正也出面發聲。
吳謹言今天在微博宣布結婚喜訊，並透露對象正是合作過《延禧攻略》的男演員洪堯。對此，于正更特地在微博發文隔空祝賀，並寫道：
良辰吉日，雙喜臨門，大吉大利，見者隨喜。
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有網友好奇問道于正所提到的「雙喜臨門」是否指吳謹言已懷孕？于正則趕緊出面解釋說：「陸虎也結婚，好朋友和藝人的婚禮在同一天，對我而言不就是雙喜？」此外，于正還另外強調對於吳謹言這對新人的看法：
鞋穿的合不合適只有腳知道，七年了，再多考驗也修成正果。
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事實上，吳謹言過去就曾與洪堯傳出緋聞，甚至被拍到同居的畫面，但男方負面傳聞不斷，外界因而並不看好這對戀情，于正還出面幫忙否認這段緋聞。
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