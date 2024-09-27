黃曉明新歡葉珂認整容網民讚誠實：至少不會去醫院證明自己沒do

黃曉明19日發文認愛小15歲網紅葉珂，25號更傳出黃曉明帶著葉珂參加公開活動，越愛越大方。日前有網友質疑葉珂臉上有整形的痕跡，對此她則在直播中大方回應此事。



葉珂近日傳出與黃曉明結婚，而她的一舉一動也隔外受到關注。有網友更發現，葉珂的外型與「Angelababy」楊穎有幾分神似，外貌精緻、身材也窈窕；但日前卻有網友質疑葉珂五官似乎有整型過的跡象。

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對此，葉珂近日在直播中又再度被問起此事，她則大方回應：

「微do但真的do的不多，不是從頭到腳都科技人，一點點科技，40％科技吧」。



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葉珂坦承整形的回應畫面也在微博上瘋傳，網友們紛紛表示：

「重新定義微do」

「我懷疑你連嗓子都do了」

「髮際線、鼻樑、眼睛放大、下顎線、嘴唇，7成都do了，估計80%科技吧」

「說百分之40保守，實際是百分之60」

「眼睛比嘴大」

「40%科技，還不夠多啊？」



但也有網友稱讚她相當誠實：

「但至少她敢承認，不會跑去醫院證明自己沒do。」



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