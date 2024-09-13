吳謹言洪堯結婚｜靠墨雨雲間翻紅閃嫁渣男？網民湧微博洗版講呢啲

34歲大陸女星吳謹言宣布領證結婚，對象是小2歲男星洪堯，兩人曾合作《延禧攻略》、《皓鑭傳》，2019年爆出戀情，然而外界相當不看好。而她經歷耍大牌風波，今年再因《墨雨雲間》翻紅，事業再創高峰之際宣布結婚，炸翻陸網。



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吳謹言13日發文「今天領的」，並曬出紅色結婚證Tag洪堯，洪堯也發文「今天結的」，透露是今天辦理結婚登記。然而陸網反應兩極，眾人留言：

「傻眼！魏瓔珞最後竟然是嫁給了弘晝」

「魏瓔珞居然和弘晝在一起了」。



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更有一票網友震驚：

「你快告訴我假的」

「你是瘋了嗎姐我請問，剛大熱劇播完你在搞什麽」

「姐，不能繼續隱婚嗎」

「不是姐，路人粉都不理解啊」

「我有點不明白」



她的官方微博留言串超過3萬則，許多人回應哭臉。

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剛迎接34歲生日的吳謹言，因《墨雨雲間》爆紅事業翻漲，與王星越圈了一大票CP粉，經紀公司老闆于正保證兩人會有二搭劇，日前剛透露要找兩人再演一部虐戀劇。而她閃電發表結婚喜訊，CP粉心碎發聲：

還怎麽看她跟王星越的二搭男女主戲，我的CP啊，你怎麽就駕崩得那麽快！

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