73歲藝人徐少強食道癌病逝｜吞嚥難要小心！1類飲品與煙酒同高危

曾在電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派「趙無極」的徐少強，不幸於9月初因食道癌病逝北京，享壽73歲，資深電影人田啟文證實此噩耗。徐少強出身邵氏訓練班，在電影圈苦熬多年，後來在電視劇《天蠶變》飾演「雲飛揚」而聲名大噪。



食道癌死亡率全球第6 其中8成是男性癌友

根據2022年世界衛生組織統計數據，食道癌發病率排名全球第7，總體死亡率排名全球第6。台灣衛福部最新癌症排行榜顯示，2021年男性10大癌症發生率排行中，食道癌名列第6名，當年度新增2614人。在2023年癌症死因排行榜中，食道癌位居第9名，死亡人數2064，但8成以上為男性，因而成為男性第5大致死癌症。

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台灣衛福部國健署副署長賈淑麗表示，大部分癌症標準化死亡率下降，但男性食道癌、女性乳癌卻略為增加。男性食道癌患者發生年齡中位數為59歲，7成個案發生於50至70歲，一般與煙酒、檳榔使用有關聯性。

由於現階段仍無可以有效篩檢食道癌的工具，若有疑似症狀，醫師安排胃鏡檢查。賈淑麗指出，任何篩檢都需要實證基礎，台灣國健署將持續檢視對高風險、高發生率的癌症篩檢模式，與國際模式接軌。

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食道癌是吃出來的！ 抽煙、喝酒、熱茶、皆須避免

台灣癌症基金會表示，早期食道癌並無明顯症狀，食物還能順利通過食道，一旦等到出現吞嚥困難、體重減輕等症狀，就醫時往往已是局部晚期或已有遠端轉移，此時必須接受食道切除手術，治療棘手。

台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，「食道癌是吃出來的」，例如，抽煙、喝酒、嚼檳榔，嗜喝熱茶熱湯。（Elevate/Unsplash）

臨床顯示，90%以上食道癌患者最早出現症狀吞嚥困難、體重減輕，大多數病人吞嚥時會感到食物卡在喉部至上腹部之間。部分患者則有吞嚥疼痛、食物逆流、心窩灼熱感（胃酸逆流）、胸骨後面疼痛或上腹部疼痛。

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台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，「食道癌是吃出來的」，例如，抽煙、喝酒、嚼檳榔，嗜喝熱茶熱湯，如果食道黏膜反覆受傷、修復，就容易引發細胞變異，提高罹癌風險。建議，高風險族群如有吞嚥異常、咽喉緊縮、聲音沙啞、久咳等症狀，務必就醫檢查。

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