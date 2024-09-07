女藝人主持節目全集陪企被嘲花瓶 美國開工被粉絲捕獲人氣意外勁
撰文：聯合新聞網
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台灣樂天啦啦隊巫苡萱日前受邀參加舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）舉辦的台灣日，巫苡萱說「能代表台灣啦啦隊之光前往參加活動，真的感到很榮幸也很開心。」 近幾年因為工作關係，常常受邀前往世界各地，去年共出國14次，今年到8月底已經到外地旅遊10次，期待還有更多的海外工作邀約。
她出發前查錯舊金山當地氣溫，以為跟台灣一樣30幾度很熱，只帶了夏季的服裝，一下飛機才發現當地的溫度只有10幾度，原本的衣服保暖度完全不夠，只能在當地的球場直接購買球員外套，購買前知道衣服一定很貴，所以在挑選時根本不敢看價格，以外套的厚度跟保暖度做為購買基準，刷完卡才知道那件外套快一萬元（台幣），她立刻轉念「沒關係啦！我用錢買到了溫暖，而且也是一種紀念品。」
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她加入天才衝衝衝主持陣容近兩年，一開始對自己在節目內的定位很不明確，也感覺徬徨，每次節目播出後看到網民不友善的留言也會覺得難過，有網民說她整集沒聲音根本就是在陪站、加了她就是節目的敗筆、接話接的不好笑，但她沒有被留言擊倒，反而成了激勵自己更認真充實自我的動力。
她知道自己助理主持的機會得來不易，開始勤做功課，她謹記城哥說過「女生不能只追求『外在條件好』，還是要多點書充實自我」，她的努力漸漸的被看見，這次去舊金山的牛肉麵店時，被粉絲認出「你是不是衝衝衝的苡萱」，讓她覺得很驚訝開心，現場還變成了小型粉絲見面會。
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