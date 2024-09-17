國際雜誌被爆造假「數十名藝人受騙」林心如古力娜扎等女星都中招

國際時尚雜誌「ODDA」爆出中文版造假風波，大陸一名女攝影師因遭雜誌一再拖欠款項，在催帳無果後，忍無可忍寫信向英國總部提出抗議，未料對方竟回文表示與中文版無任何關係，消息曝光後，震驚時尚界娛樂圈，引發全網熱議，甚至列出數十位為雜誌拍封面的受害藝人，包括林心如、陳喬恩，還有大陸藝人馬思純、古力娜扎、程瀟等人。



【圖輯】點圖放大看「受騙藝人」為假雜誌拍攝的照片👇👇👇

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大陸攝影師劉雅欣近日在微博爆料，表示今年初為「ODDA」雜誌中文版拍照，但對方一再拖欠款項至今未結清。



詢問之下才發現，不只她一人受害，雜誌方連內部編輯的薪資也未支付，員工法律保障明顯嚴重不足。攝影師提到，雜誌主編孫亞楠不給結款的理由，竟是成本尚未回收，更令她氣炸：

問這位主編要費用就大言不慚地說自己身上只有幾百元看病錢，道德綁架，明日復明日。但翻看他們微博發現進行新的拍攝，毫無信用可言。

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攝影師向雜誌方催款無果，只能轉而私訊「ODDA」英國總部的IG帳號，豈料對方回覆「與中國版沒有任何關係」，目前律師介入處理。攝影師發現自己上當後，決定在網上公布真相，此貼文曝光，引發網友譁然，同時也有網友列出受騙藝人名單，包括馬思純、陳喬恩、古力娜扎、林允、程瀟、林心如等多達幾十人，而山寨版「ODDA」微博帳號已關閉，還傳出負責人已不知下落。

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