女團出身藝人「首度入圍視后」以為被整蠱　硬撼同劇49歲實力影后

【金鐘獎入圍名單／郭雪芙／賈靜雯】金鐘獎第59屆戲劇節目最佳女主角獎項競爭無比激烈，去年大熱的Netflix愛情劇《此時此刻》其中2個單元女主角郭雪芙、賈靜雯雙雙入圍，郭雪芙更是首度問鼎視后，郭雪芙在劇中飾演單親媽媽按摩師，與劉俊謙飾演的聽障外送員充滿火花，郭雪芙驚嚇回應「不可思議，整個人雞皮疙瘩」，還立刻詢問經紀人今天是否是愚人節，「應該不是被整了吧？」



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楊貴媚雙料入圍，在黃Viu劇集《有生之年》飾演默默照顧全家人的早餐店老闆娘，收到消息時開心喊「非常謝謝評審看到我們的努力跟演出，我也感恩《有生之年》、《暗潮》兩個戲的劇組、導演跟合作的演員們，你們非常棒！我們被看見了，恭喜大家」並不忘宣傳新片《小雁與吳愛麗》。楊麗音在《華麗計程車行》飾演個性好強的計程車行董娘，精彩表演同樣獲得評審讚賞。

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方宥心在大愛劇《早點回家》飾演父母是聽障人士的認真女兒，也是藝人林嘉俐真實的人生故事。她此次是4度入圍，當下正在排練舞台劇，聽聞入圍瞬間泣不成聲：「謝謝嘉俐姐的人生旅程，謝謝早點回家所有幕前幕後的工作人員。謝謝金鐘今年給我一劑強心針，真的非常感謝，非常感謝。」

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