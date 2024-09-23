吳謹言老公洪堯醜聞再+1？結婚當日追蹤性感網紅　于正：正常男人

大陸女星吳謹言13日才與曾合作出演《延禧攻略》、《皓鑭傳》的男星洪堯領證結婚，交往7年戀情修成正果。不過在甜蜜放閃之餘，卻也止不住男方種種花心事蹟，如今更被人爆出在結婚當天，洪堯的IG帳號追蹤了擁有姣好身材的辣妹帳號，再次點燃網民們的怒火。對此，吳謹言的經紀人于正也出面緩頰。



洪堯的花歷史不斷，因此吳謹言與他結婚後，更是讓粉絲們難以理解，直呼根本是「戀愛腦」。如今才結婚不到兩個禮拜，就又傳出洪堯在2人結婚當天，追蹤了1個比堅尼辣妹的IG帳號，裡面滿滿都是穿著單薄，露出姣好身材的照片。不過有人指出在事件發酵後，洪堯立刻退追了該名網美，但經實際搜尋後，發現該帳號仍在洪堯的追蹤名單之中，且對方也有回追洪堯。

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面對洪堯的醜聞再+1，于正也出面回覆：

「愛美之心人皆有之，正常男人的正常現象，看看也就看看，真正那啥的就不關注了。哎，你們別總想像理想中的男人都是和尚好不好？一點人性都沒有，能公開自由的關注一下美麗的人事物很棒啊，啥年代了，真是的。」



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有網民回應「是有老婆的正常男人該看的嗎？」他則回擊：

「正常啊，看看怎麼啦？這裡是清朝嗎？笑死。這樣，你未來的男朋友你給他腦子裡按個貞節牌坊。」



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隨著洪堯與吳謹言公開喜訊，黑歷史再浮上檯面，除了被控與未成年網紅談戀愛談到床上，還有不少照片流出成了鐵證，依舊不願承認；另外還被人拍到曾與吳謹言共同出入同一個社區，期間竟然亂丟菸蒂，被批沒有公德心，甚至在2人沒有官宣前，疑似不小心PO出與吳謹言的親密合照，過了將近半小時才刪除。種種劣跡都讓人不看好這段感情。

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