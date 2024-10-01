不倫藝人轉攻內地市場突變「瓜子臉」減肥後獲陸網民讚少女感十足
撰文：聯合新聞網
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前日本乒乓球女將福原愛爆出軌，與江宏傑結婚跨國婚姻官司於今年3月正式落幕。她重心轉往中國大陸，除了日常動態更新全移至大陸社群平台，也直播賣貨，而最近網友發現福原愛近期瘦了不少，形容她「瓜子臉少女感十足」，還有網友喊：「想和她再婚。」
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福原愛自幼有很長一段時間在中國大陸受訓，中文流利，她於2016年和台灣乒乓球選手江宏傑結婚，一度成為讓人稱羨的乒乓球明星夫妻，還接下廣告代言、活動，但結婚5年後被日媒《週刊文春》爆料協議離婚，隨後爆出與「橫濱男」出軌，形象崩塌，日網友也難相挺，她則擺事業重心全放到中國大陸，之後也僅透過中國平台分享動態。
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