DJ SODA被日本AV片商將「胸襲事件」拍成三級片：對人性感到失望…

憑藉性感身材走紅的南韓DJ SODA已經火紅逾數年，每每登場必成萬眾矚目之焦點，不過由於後天優勢過高，也不免讓她遭到一些精神痛苦。就像是近期一家日本AV片商，竟將她去年的「鹹豬手」事件拍成AV讓她對人性感到失望。



日本AV片商將DJ SODA遭「鹹豬手」事件拍成AV眾所周知，DJ SODA去年8月曾前往MUSIC CIRCUS’23大阪音樂節演出，然而在與觀眾進行互動時被多名觀眾「襲胸」，導致DJ SODA事後在社群平台發文表示受到精神傷害，至今想起來手還會發抖，因為這是她以前從未經歷過的情況。記得當時炎上程度已演變成跨國戰爭，甚至在網絡更掀起「反日情結」一發不可收拾。

【相關圖輯】DJ SODA亮相日本大阪遭多人胸襲 IG公開過程「狼群」極猖狂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

想不到近期一家日本AV片商，竟在網絡推出聯想性極高的新片，影片竟出現與DJ SODA神似的金髮女性受到騷擾的畫面，企業還直接將女主角介紹成「2023年夏天成為話題的金髮DJ」再度引發網絡論戰。致使DJ SODA看見也隨後表示：「那起事件已經是很大的創傷，聽到再次製作與此相關的影片的消息後，我感到無法忍受的痛苦」並遺憾地說：「作爲女性，這是一件非常羞恥的事情，所以想安靜地掩蓋過去。（這件事）在全世界已經成爲新聞，非法下載不停擴散的情況下，我不知道我還能做點什麼。」

【圖輯】點圖放大看更多DJ Soda的IG靚相👇👇👇

+ 57

延伸閱讀：

「現役第十人」重磅誕生！頂流女優「伊藤舞雪」締造新高峰，個人 X 正式突破 “百萬追蹤”

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】