本鄉愛就誤做小三道歉　加藤純一訛稱已離婚「只想與AV女優上床」

日本知名AV女優本鄉愛被爆出當小三，與已婚實況主加藤純一搞不倫，15日凌晨她在YouTube頻道發布道歉影片，坦承與男方上過床，但男方當時告訴她早已離婚。



本鄉愛與加藤純一在美國觀看MLB道奇隊比賽時被拍，這段不倫戀也因此曝光，本鄉愛在道歉影片中透露2022年底與加藤純一相遇，當時知道他已婚，後來有人跟她說加藤純一離婚了，為此，她也跟加藤純一確認過多次，確定加藤純一單身後，才開始約會。

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而加藤純一原本想找個適當的時間官宣離婚之事，但一直被耽擱，對方也承諾會儘快對外公開已離婚，但至今男方都沒有做到。本鄉愛堅信加藤純一已離婚，所以不認為自己是小三，這段期間雙方曾經分手後又復合，如今兩人之事造成有人受到傷害，讓粉絲感到失望，對此她鄭重道歉。

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另一邊，加藤純一則開直播說明，認了因為想與AV女優上床，所以撒謊說自己離婚了，目前與妻子因為爭吵所以分居中，坦承還未離婚，更自曝自己不倫對象其實有2位。

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