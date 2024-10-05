癌症｜59歲資深女星認愛喝酒證實患食道癌　專家教5招及早預防

女星方文琳近日證實罹患食道癌零期，透露這幾年睡前有喝一小杯高粱的習慣，平常也愛喝熱湯，對此，毒理專家招名威表示，食道癌和生活習慣及飲食方式有關，透過5招改變就能預防食道癌。



毒理專家招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文，食道癌是一種發生在食道內壁的惡性腫瘤，全球每年有大量的人因食道癌而喪生。這種疾病的早期症狀不明顯，因此經常在晚期才被發現，然而透過改變生活習慣和飲食方式，預防食道癌是有可能的，招名威列出五點分述如下：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 戒煙限酒

吸煙和飲酒是食道癌的主要危險因素。煙草中的致癌物質會損傷食道黏膜，長期吸煙者罹患食道癌的風險明顯增加。同樣地，長期過量飲酒，特別是烈酒，會對食道產生嚴重損傷。



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2. 保持健康飲食

飲食習慣與食道癌的發生密切相關。多攝取蔬菜和水果，特別是富含抗氧化物質的深色蔬菜（如菠菜、胡蘿蔔）和水果，有助於保護食道免受損傷。同時，應避免經常食用過熱、過辣或加工食品，因為這些食物會對食道黏膜造成刺激，增加癌變的風險。



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3. 控制體重

肥胖與食道癌之間存在一定的關聯，特別是與胃食道逆流相關的食道腺癌。肥胖會導致胃酸倒流頻繁發生，長期暴露於胃酸中的食道黏膜容易受到侵蝕，增加癌症風險。通過均衡飲食和適當運動來保持健康的體重，有助於減少罹患食道癌的風險。



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4. 避免攝入過熱食物和飲料

長期食用過熱的食物和飲品會損害食道內壁。研究顯示，經常喝超過60°C的熱飲可能會增加食道癌的風險。因此，進食和飲用前讓食物和飲品稍微冷卻，是保護食道的簡單方法。



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5. 定期檢查和早期篩檢

如果有食道癌的家族病史或其他高風險因素（如長期吸煙、飲酒、胃酸倒流），應該考慮定期接受醫學檢查。早期篩檢有助於及早發現癌前病變或早期食道癌，從而提高治癒率。



招名威表示食道癌的發生與多種生活方式因素有關，但通過採取上述的積極預防措施，還是能有效降低罹患風險。此外，對於高風險人群，定期檢查和早期篩檢也是預防的關鍵，維持健康的生活方式，不僅能預防食道癌，還能促進全身的健康與長壽。

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