90年代男神消失7年疑開天價賣豪宅　全盛時期靚仔樣冧盡無數粉絲

50歲金城武已經有7年未有新作品推出，因此未公開露面幾乎神隱，今年2月時還傳出他閃娶日本女主播，隨即遭經紀公司否認，30日有日本媒體爆出，金城武要出售沖繩老家的豪宅，開價2億日幣。



據日媒「NEWSポストセブン」報導，金城武的爺爺是沖繩人，2004年他在當地建了一棟3層樓的豪宅給家人住，豪宅位於那霸市區約一小時的車程，是當地有名度假屋聖地，而附近的民眾也透露，疫情前偶爾會遇到金城武本人，他都會禮貌的跟大家打招呼，沒有任何偽裝遮掩。

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現傳出金城武要賣掉豪宅，據相關人士透露，主要是因為金城武的父母年事已高，這裡進出都需要開車，且沒有大型醫院，至於雙親之後要長居台灣或是日本，則不得而知，不過金城武還是會在沖繩買房，可能會傾向在市區買一套公寓。

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對此傳聞，經紀公司表示：

「沒有聽說這樣的事，也沒有任何人向經紀公司日本同仁求證。據我們了解，之前家人在沖繩的住處一直是用租的，不是他的房子，而且已經搬離很久，這個房子的買賣跟他和家人都無關。」



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