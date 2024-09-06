網傳當紅H小生家暴　一男星難忍被影射急澄清　狗仔隊：很愚蠢…

陸網昨（5）日中午傳出「當紅H小生」家暴，隨文搭配的圖片剪影被指很像實力派小生黃軒，其工作室隨後發聲明否認，表示對惡意捏造誹謗、傳播不實內容之行為「零容忍」。



昨日有陸媒發文爆料出身寒門的一線當紅小生知恩不報，走紅後便翻臉不認人，還稱該小生外表斯文，實際上卻會家暴，且曾因打架被捕，指對方冷血虛偽，隨文附上一張剪影。

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大陸小生黃軒主演《羋月傳》、《親愛的翻譯官》等作品相當知名，有網友看到家暴傳聞的剪影，覺得神似黃軒，隨後黃軒工作室發聲明否認。而網友更驚訝的其實是「黃軒結婚了？」。粉絲則支持黃軒提告。

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不過雖然黃軒工作室已發聲明明確否認，並稱不排除將透過法律途徑維護藝人權益，但內地狗仔隊「會拍攝的百曉生」仍在否認話題下直言：「工作室要被打臉了！這是一種很愚蠢的公關手段！​​」黃軒工作室則暫時未有進一步回應。

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