吳慷仁攻陸更多內幕曝光「6月早現端倪」獲1個圈中人帶挈進軍內地

吳慷仁正式簽進大陸經紀公司「壹心娛樂」，昨（1）日適逢中國75週年國慶，他也在微博發文祝福，種種行為讓台灣粉絲不解，不過早在6月他出席劇集《塑膠花》記者會時就有端倪，當時他鬆口在適合的經紀人，而同劇高捷則說有幫吳慷仁牽線。



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吳慷仁去年以《富都青年》奪下金馬影帝，登上事業高峰，代言也接到手軟，難負荷龐大的工作量，他今年6月在記者會說：

「想說可以輕鬆一點，現在的工作比以前更單純，商業代言以外就是專心演戲，因為時間不多，忙起來會沒辦法兼顧。」



似乎早在當時就有預謀。

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一旁高捷透露很多大陸的單位有意願和吳慷仁合作，自己也擔任中間人的角色、幫忙牽線：

「大陸那邊也很多人透過我在談，對他很有興趣。」



高捷被指幫忙吳慷仁牽線進軍大陸。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

吳慷仁當時表示很感謝高捷幫忙，若有消息會告知外界，時隔3個月就成為「壹心娛樂」旗下藝人，雖然不知道是否為高捷引薦，但對方在他進軍大陸扮演重要角色。

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